Roma, Gasperini sull'emergenza infortuni: "Siamo contati, giocate 7 partite sul filo del rasoio"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League col Manchester United, ha fatto anche la conta degli assenti vista l'emergenza infortuni che attanaglia la sua Roma. Di seguito le parole del tecnico giallorosso.

L'analisi di Gasp sugli infortunati

In questo momento, quali sono le vostre principali difficoltà?

“Se ti mancano Pellegrini, Dybala e Koné negli stessi reparti, cerchiamo di adattarci un po’ in certi momenti. Abbiamo l’alternativa di Castro con Malen, a centrocampo siamo contati. Spero sia un momento di passaggio. Abbiamo fatto queste sette partite, sul filo del rasoio. Ma abbiamo sempre avuto giocatori preparati che hanno recuperato velocemente. Mora? Sta bene, i 17 che ci sono sono tutti pronti. Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti. Difficile in questa settimana”.

In che modo sta gestendo Lulli? Si tratta di semplice rotazione?

“In quel reparto sta facendo molto bene anche Wesley oltre a Lulli. Molina aveva bisogno di giocare e anche Rensch ha fatto molto bene. Per loro è dispendioso, coprono tanto campo con accelerazione e velocità”.