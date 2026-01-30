Elkann è convinto, Spalletti può aprire un ciclo vincente con la Juventus

Luciano Spalletti voleva un attaccante e invece il 30 gennaio si ritrova con gli stessi che aveva il 2 dello stesso mese. La Juventus ha inseguito a lungo Mateta, poi En-Nesyri, Kolo Muani e ora Zirkzee, ma ancora a Torino non è arrivato nessuno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, John Elkann però è convinto di aver trovato l'allenatore in grado di creare un ciclo vincente e per questo sta coltivando il suo rapporto giorno dopo giorno, senza fargli mai mancare il sostegno, come in occasione della sfida del Principato di Monaco.

Il tecnico di Certaldo è ovviamente rassicurato dal coinvolgimento della proprietà, ma sa che per fare quello step avrebbe bisogno di un nuovo elemento in attacco. Mancano ancora 3 giorni alla fine del mercato e la speranza è l'ultima a morire, così l'allenatore continua ad aspettare. Vedremo che cosa succederà, intanto prosegue il pressing