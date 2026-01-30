Juve, il mercato non si sblocca. La prima pagina di Tuttosport: "Spalletti frigge"
Il mercato della Juventus fatica a decollare e quindi "Spalletti frigge". Tuttosport sceglie questo titolo per aprire oggi la sua prima pagina, focalizzata sul mercato della Juventus che continua la caccia ai rinforzi partendo dall'attacco, dove dopo il primo no del Tottenham per Kolo Muani risalgono le quotazioni di Joshua Zirzkee: "Kolo, ora è no: sale Zirkzee, Duran si offre. Lucio incalza Comolli", si legge nel titolo di apertura.
Il mercato delle altre squadre di Serie A trova invece spazio di spalla. Si parla di Inter e della ricerca dell'esterno ("Norton-Cuffy con Perisic, si tenta il bis"), del colpo Prati chiuso nelle ultime ore da Torino con il Cagliari ("Toro, ecco Prati! Salta Tchoca, c' Marianucci") e dei rinnovi che studia il Milan oltre a quello di Maignan ("Milan, da Pulisic a Modric. Rinnovi da big").
Spazio anche all'Europa League, con Roma e Bologna che ieri hanno rispettivamente strappato il pass per gli ottavi di finale e per i playoff ("Roma, 1-1 in dieci e ottavi. Bologna, 3-0 ma playoff").
