Juventus, l'ammissione di Spalletti: "C'è più consapevolezza ma stasera siamo andati piano…"

E' lucida l'analisi di Luciano Spalletti sulla sua Juventus nel post partita col Monaco, gara terminata 0-0 senza particolari spunti tecnico-tattici. L'allenatore bianconero ha così parlato del rendimento dei suoi:

Si aspettava qualcosa in più da chi ha giocato meno?

"Non hanno fatto male, ma calando di qualità tutta la squadra viene meno anche la possibilità del singolo. Si sono battuti contro chiunque".

Juve comunque positiva per spirito?

"C'è più consapevolezza, sono partite in cui dobbiamo dare continuità e oggi non ci siamo riusciti sotto l'aspetto del ritmo. Partita molto sporca, loro ci aggredivano subito. Viene meno la qualità del singolo e si riesce a creare difficoltà anche a quello più bravo".

Un commento finale?

"Siamo andati abbastanza piano, la partita non ha dato grossi spunti per poter parlare. Da metà campo in su dovevamo avere più qualità".