La prima pagina di Tuttosport: "Juve: Zirkzee con Vlahovic. Retegui e il Milan: contatto!"

La prima pagina proposta oggi da Tuttosport si concentra sulle strategie di mercato della Juventus, intenzionata a rinforzare l'attacco con il rinnovo di Dusan Vlahovic e l'arrivo di Joshua Zirkzee: "Juve: Zirkzee con Vlahovic - titola il quotidiano torinese in apertura -. Rinnovo DV9, è quasi fatta. E rispunta l'olandese. Nuovo strappo col Manchester United dell'ex Bologna che ora preme per andarsene: i bianconeri potrebbero ridisegnare le strategie per l'attacco. Allarme Thuram per il Sassuolo: pronto Koopmeiners. I dati sulle parate e la capacità di riavviare velocemente il gioco giustificano la scelta di Perin al posto di Di Gregorio".

Di spalla si parla del Torino con le parole del nuovo tecnico Roberto D'Aversa che ha rivitalizzato la squadra, attesa dalla sfida contro il Milan: "E adesso l'impresa a San Siro - si legge -. Retroscena Toro: così D'Aversa alla squadra".

La nuova idea del Milan per rinforzare l'attacco sarebbe invece Mateo Retegui: "Retegui e il Milan: contatto! Incontro tra il ds Tare e l'agente del bomber".

Nel taglio basso l'argomento di spicco sono la Champions League e l'Atalanta, attesa oggi dal ritorno degli ottavi contro il Bayern Monaco ("Dea per l'onore, fuori due inglesi"), ma anche della clamorosa decisione arrivata a due mesi di distanza dalla discussa finale della Coppa d'Africa ("Coppa d'Africa data al Marocco!").