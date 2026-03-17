TMW Chi cerca il centravanti? Zirkzee in estate può tornare di moda. E a un ottimo prezzo

Il Manchester United rinato grazie alla cura Carrick è oggi squadra che ha ottime possibilità di conquistare il pass per la partecipazione alla prossima Champions League. Il successo di domenica contro l'Aston Villa ha permesso ai red devils di staccare i villans in classifica di tre punti, di issarsi al terzo posto e a più sei sul Chelsea oggi sesto in classifica. Nelle ultime dieci partite i ragazzi di Carrick hanno conquistato 23 punti, hanno fatto meglio anche di Arsenal e Manchester City. Hanno imboccato una strada positiva che dovrebbe portare la proprietà, salvo clamorosi tonfi nel rush finale, a confermare l'attuale allenatore anche per la stagione che verrà. A seguire le sue indicazioni anche per la prossima campagna acquisti.

Carrick in questi mesi ha creato un gruppo di suoi fedelissimi. Ha ad esempio rilanciato quel Mainoo che a dicembre sembrava certo di andare via in prestito, per l'attacco ha deciso di puntare su Mbeumo e Sesko ma non sull'olandese Joshua Zirkzee. Quest'ultimo, bloccato a gennaio quando già c'era l'accordo con la Roma, nelle ultime settimane sta veleggiando tra partite in panchina e altre in cui entra solo nei minuti finali. Una situazione a cui lo stesso giocatore proverà a porre rimedio in estate salutando lo United.

Già, ma quanto costerà Zirkzee in estate? La notizia interessante per i club interessati potrebbe essere proprio quella relativa al prezzo. Acquistato nell'estate 2024 per 42.5 milioni di euro, l'ex Bologna in estate sarà a bilancio per circa 25 milioni. Una valutazione abbordabile per un calciatore di 25 anni (li compirà il prossimo 22 maggio, ndr) che in Serie A ha già dimostrato il suo valore. Che tra qualche mese potrebbe ritrovare l'Italia dopo due anni in quel di Manchester.