Aston Villa, Emery: "Sfida enorme, il Sunderland sta giocando in modo fantastico"

L'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida casalinga contro il Sunderland: "Stiamo cercando di separare le due competizioni. Ovviamente, alla fine, l'obiettivo per entrambe è la qualificazione alle coppe europee".

"Una lotta è per la conquista di un titolo - prosegue -, l'altra per un posto tra le prime cinque. È stata dura, ma stiamo sfruttando questo slancio e ci sentiamo bene e a nostro agio. Oggi è una sfida enorme, perché il Sunderland sta giocando in modo fantastico".

Sull'assenza di Pau Torres: "È un turnover, perché nelle ultime partite Pau ha giocato molto bene. Oggi ho deciso di schierare Tyrone Mings perché ha qualità e in panchina abbiamo già un difensore centrale come Victor Lindelof. Ma è solo un problema di rotazione, perché Pau sta giocando in modo fantastico".

Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Sunderland

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Barkley, Rogers; Watkins. Allenatore: Emery

Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, O'Nien, Alderete, Mandava; Sadiki, Xhaka; Rigg, Diarra, Le Fee; Brobbey. Allenatore: Le Bris