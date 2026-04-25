Aston Villa, Emery sincero: "Abbiamo sprecato un'opportunità". E manda un messaggio

Uno stop che potrebbe costare pressione superiore all'Aston Villa in questo finale di stagione. Nel match odierno contro il Fulham, i Villans sono caduti (0-1) e potrebbero essere raggiunti dal Liverpool, oltre che seminati dal Manchester United. L'allenatore Unai Emery ha parlato così ai microfoni di TNT Sports dopo la sconfitta subita fuori casa: "Abbiamo sprecato davvero un'ottima opportunità", l'esordio.

"I giocatori hanno fatto tutto quello che avevamo pianificato, ma dovevamo essere più cinici - ha proseguito -. La partita è stata piuttosto equilibrata, a tratti a favore nostro, a tratti per loro. Abbiamo creato alcune occasioni da gol, è stata molto dura. Loro hanno ottimi giocatori e un bravo allenatore: battere squadre come il Fulham è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché situazioni del genere possono capitare".

Emery ha poi aggiunto all'analisi: "Avevamo bisogno di gambe fresche, i ragazzi sono stanchi. I giocatori hanno cercato di mantenere lo stesso piano di gioco che avevamo all'inizio. Abbiamo avuto delle chance con Ollie Watkins e Tammy Abraham, ma non siamo riusciti a entrare nella loro area".

Sul cosa avrebbero dovuto fare meglio contro il Fulham: "Dovevamo occupare meglio gli spazi negli ultimi sedici metri. Abbiamo fatto tutto ciò che era nei piani, ma a volte si segna e altre no, come oggi. È stata una partita tirata: loro hanno segnato un gol e noi abbiamo perso". La corsa per un posto in Champions resta apertissima: "Sarà molto difficile. Il mio messaggio resta lo stesso: andare avanti e continuare a cercare di migliorare ogni settimana".