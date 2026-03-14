Genoa, snodo salvezza. Il Secolo XIX: "Verona e poi Udinese: match point"

Il Genoa si prepara a due sfide che possono indirizzare la corsa salvezza. L’attenzione sul Secolo XIX è sulla trasferta contro l’Hellas Verona, seguita dal confronto con l’Udinese, partite che per Daniele De Rossi rappresentano uno snodo decisivo della stagione. Come sottolineato dal tecnico rossoblù, si tratta di "una coppia di partite importanti", con la possibilità di allungare in classifica dopo il successo ottenuto contro la Roma.

Il 2-1 contro i giallorossi ha infatti dato fiducia e convinzione alla squadra. De Rossi lo riconosce apertamente: "È un momento molto importante, se non cruciale, della stagione". Il Genoa arriva alla sfida con maggiore leggerezza e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque mantenendo aggressività e ordine tattico.

Attenzione però a sottovalutare l’Hellas Verona, avversario che arriva da un risultato positivo e che, secondo il tecnico rossoblù, resta una squadra viva nella lotta per la permanenza in Serie A. Per questo motivo la sfida del Bentegodi viene considerata piena di insidie, con il Genoa chiamato a mantenere la stessa intensità mostrata nell’ultima gara.

Un ruolo importante lo avrà anche il sostegno dei tifosi rossoblù, attesi in gran numero in trasferta. De Rossi ha ribadito il valore del loro apporto: "Il tifo è il succo del calcio", sottolineando quanto la spinta del pubblico possa incidere anche nelle gare lontano dal Ferraris. Un elemento che il Genoa spera di trasformare in un ulteriore passo avanti nella corsa alla salvezza.