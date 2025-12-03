Esposito fa gol su assist di... McTominay: lo stabiese segna e si scusa, Napoli-Cagliari 1-1
Il Cagliari trova il gol del pareggio a metà secondo tempo nell'ottavo di finale di Coppa Italia a Napoli. McTominay, appena entrato, nel tentativo di chiudere su Borrelli fa praticamente un assist per Sebastiano Esposito, letteralmente mandato in porta dallo scozzese: a tu per tu con Milinkovic-Savic l'attaccante di Castellammare di Stabia non sbaglia e sigla l'1-1. Dopo un'esultanza forse un po' fuori dalle righe, l'ex Inter si scusa con il pubblico di Napoli.
