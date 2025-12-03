Vergara e Lucca trascinano il Napoli nel primo tempo: 1-0 al Cagliari all'intervallo

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio contro il Cagliari nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia grazie alla rete di Lucca.

Turnover ed esperimenti

Con un calendario così fitto di impegni, il Napoli è costretto al turnover e Antonio Conte utilizza praticamente tutte le seconde linee a disposizione, cambiando ben 8 giocatori rispetto all'ultimo match contro la Roma e lanciando, tra i tanti, anche i giovani Vergara e Ambrosino, oltre a rispolverare Lucca e Politano. Tante rotazioni anche in casa Cagliari. E allora la partita nei primi minuti non è bellissima: con tanti volti nuovi, d'altronde, ci vuole un po' per mettere a punto i tanti esperimenti. Tanti tocchi sbagliati, poche trame di gioco interessanti e zero palle gol per la prima metà del primo tempo.

La risposta di Lucca

Poi, improvvisamente, il lampo. Su sviluppo di calcio d'angolo il Napoli muove palla vicino, con Politano e Vergara. Quest'ultimo, tra i migliori in campo, vede Lucca sul secondo palo e lo premia con un cross al bacio: l'ex Udinese arriva prima di tutti sul pallone e con il suo cavallo di battaglia, il colpo di testa, sblocca il risultato. Lo stesso Lucca, ancora su suggerimento di Vergara, poco dopo confeziona anche un'altra palla gol, con un tiro da fuori che finisce sull'esterno della rete. Il Napoli, comunque, si fa preferire. E il primo tempo si chiude sull'1-0.