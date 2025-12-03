La Lega Serie B sostiene la DCPS attraverso il progetto #IOVALGO – Il Calcio è di tutti

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che si celebra oggi, 3 dicembre, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno per la promozione di uno sport realmente accessibile a tutti, sostenendo il progetto #IOVALGO – Il Calcio è di Tutti, realizzato in collaborazione con il Ministero per

le disabilità e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC.

Il quindicesimo turno della Serie BKT, in programma il 7 e l’8 dicembre, sarà interamente dedicato alla valorizzazione dei diritti delle persone con disabilità e a una rinnovata sensibilizzazione del pubblico sul ruolo fondamentale delle diverse abilità nello sport e nella società.

“La Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità rappresenta per noi un momento di riflessione e, soprattutto, di responsabilità – ha evidenziato il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Attraverso il progetto #IOVALGO – Il Calcio è di Tutti, realizzato insieme al Ministero per le disabilità e alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, ribadiamo l’impegno della Lega Serie B nel costruire un ambiente sportivo realmente inclusivo, dove ogni persona possa sentirsi parte del gioco e della comunità calcistica”.

Previste, per l’occasione, attivazioni in tutti gli stadi della Serie BKT: nel corso del cerimoniale d’ingresso in campo, i ragazzi e gli atleti della DCPS indosseranno maglie speciali dedicate all’iniziativa e saranno coinvolti per unire le loro voci in un unico richiamo: “Zero Barriere! Il Calcio è di Tutti!”. Questo momento simbolico sarà affiancato dalla diffusione del payoff della campagna sui maxischermi degli stadi e sui led bordocampo.

A completare il quadro delle attività un messaggio speaker, mentre i canali social ufficiali della Lega Serie B contribuiranno a diffondere l’iniziativa.

La missione della DCPS - Istituita nel 2019, la DCPS ha come obiettivo la diffusione e lo sviluppo dell’attività calcistica destinata alle persone con disabilità, promuovendo integrazione, crescita personale e pari opportunità.

Nella stagione 2025/2026, il movimento coinvolge 300 squadre provenienti da tutte le regioni italiane, con 3400 atleti tesserati e 1400 partite in calendario.