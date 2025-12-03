Serie C, Casarotto regala la vittoria alla Casertana: 1-0 con l'Atalanta U23
Successo importante per la Casertana nel recupero della 14ª giornata di Serie C: i padroni di casa si sono imposti 1-0 con l'Atalanta U23 grazie alla rete di Casarotto arrivata dopo 35 minuti di gioco. Con questa vittoria la Casertana accorcia sul Cosenza e resta attaccato alle big in lotta per la promozione.
Casertana-Atalanta U23 1-0
35' Casarotto
Classifica – Catania 34, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24, Casarano 24, Potenza 23, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21, Trapani 21, Cavese 17, Sorrento 16, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 14, Siracusa 13, Picerno 13
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
