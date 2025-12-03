Pontedera, Banchieri si presenta: "Da avversario ho sempre apprezzato questo club"

Queste sono le prime parole di Simone Banchieri, neo tecnico del Pontedera presentato questa mattina nella sala stampa dello stadio "Ettore Mannucci":

"Ho già visto la squadra posso capire cosa possa provare mister Menichini, un pensiero a lui e al suo staff è molto sentito anche perchè ha fatto un grande lavoro. Quando il club attraverso il direttore mi ha contattato non ho esitato a dare la mia disponibilità, secondo me i ragazzi esistenti in rosa hanno le qualità per ottenere la salvezza, oltre a questo l'obiettivo è quello di migliorare i giocatori. Questa società ogni volta affrontata da avversario ho sempre percepito metodo, organizzazione e professionalità per questo sono orgoglioso di far parte di questa realtà".

A livello tattico ha aggiunto: " Vedremo il sistema di gioco più calzante, il 4-2-3-1 parlando di numeri che sono importanti per il calcio italiano. Potremo fare il 4-3-2-1 in altre circostanze potremo difendere a cinque se c'è da difendere un risultato. oltre allo schema lavoreremo i principi lavorando nella testa dei giocatori puntando sulla crescita individuale. Mercato? ci penseremo con il direttore quindi è prematuro parlarne. A mio avviso le risorse sono già in casa e tirare fuori il meglio da ognuno di loro; adesso dobbiamo pensare alla partita di Ravenna. Impiego di under? sostenibilità del club fondamentale, i giovani sono una risorsa ma per me la differenza principale è tra giocatori forti e quelli che lo sono meno".