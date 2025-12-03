Juve Stabia-Bari, i convocati di Vivarini: assenti Darboe, Maggiore e Pereiro
Il Bari di mister Vivarini si prepara al recupero della 10a giornata Serie BKT in programma domani, giovedì 4 dicembre, a partire dalle ore 19:30, sul terreno in sintetico del 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia, ospite della formazione guidata da mister Abate.
Per la sfida alle 'vespe' il tecnico biancorosso non potrà contare su Ebrima Darboe, Giulio Maggiore e Gaston Pereiro. Sono 24 i convocati a disposizione:
PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI
DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 30.MANE, 43.NIKOLAOU, 93.DORVAL
CENTROCAMPISTI: 4.CASTROVILLI, 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH, 32.COLANGIULI
ATTACCANTI: 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 16.ANTONUCCI,17.RAO, 21.PARTIPILO, 99.CERRI
