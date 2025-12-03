Como, senti Papu Gomez: "Nico Paz? A breve salto di qualità in un club più importante o al Real"

Nico Paz sta vivendo un momento enorme nel Como, dove ha già segnato 5 gol e fornito 5 assist in 14 partite in questa stagione. Il trequartista argentino è sempre sulla bocca di tutti, non solo per i numeri personali che lo contraddistinguono ma anche per classe pura all'insegna di colpi da lasciare a bocca aperta chiunque lo guardi giocare. Alejandro Gomez, suo connazionale ed ex Atalanta, ne ha parlato così: "Il fatto di essere in una squadra come il Como, che forse all’inizio non puntava a molto, non ha troppa pressione, quindi giocano liberi mentalmente, si divertono, sono tutti ragazzi giovani e credo che lo stia facendo molto bene", spiega a Radio Marca.

Papu poi ha sottolineato quanto abbia fatto bene a Nico Paz lasciare il Real Madrid, per trovare spazio e libertà di espressione in un ambiente con meno concorrenza: "Quando Nico era al Real aveva davanti giocatori con un’importante carriera e di grande calibro, quindi forse gli costava trovare spazio", dice Gomez. "La cosa importante alla sua età è che giochi, che giochi tutte le partite".

E sul futuro, molto discusso dai media e dalla stampa, che sembra indirizzare verso il grande ritorno dai blancos: "Credo che a breve potrà fare il salto di qualità verso un club più importante sicuramente, o tornando al Real Madrid, ma ora sarà più preparato di quando era al Madrid, che era più giovane e aveva meno spazio".

Poi l'ex Atalanta e Siviglia ha punzecchiato la Nazionale spagnola, che si è fatta scippare da sotto il naso il talentuoso 21enne dalla Selezione Argentina: "È il terzo che gli scappa", ha detto ridendo il Papu. E ha chiarito chi fossero gli altri: "Ne hanno già persi diversi, perché va da Messi fino a Garnacho e Nico Paz". Poi ha riempito di elogi l'attuale numero 10 del Como: "A parte gli scherzi, Nico sta andando alla grande, si vedeva già la qualità che aveva e credo che lo stia facendo molto bene. Ha già avuto la sua meritata convocazione nella Nazionale Maggiore e credo che lo vedremo sicuramente nei migliori club del mondo e molti anni giocare in Nazionale".