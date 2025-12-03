Empoli, si ferma Curto: lesione al bicipite femorale destro per il difensore centrale
In casa Empoli si ferma Marco Curto. Il difensore centrale classe '99 ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro. Di seguito la nota del club:
Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Marco Curto hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado a carico del capo lungo del bicipite femorale destro.
Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.
