Dal Como al Catanzaro: Cassandro, il “braccetto” che studia per il suo futuro

È un vero e proprio fenomeno quello del Como, protagonista oggi del campionato di Serie A. Una squadra, quella sotto la guida di Cesc Fabregas, capace di lottare per la qualificazione alle coppe europee al suo secondo anno nella massima serie. Puntando forte, in particolar modo, su giovani di prospettiva.

Esiste, però, un altro Como, ovvero quello composto dai giocatori di proprietà ceduti in prestito in altre squadre per valorizzare il proprio percorso professionale, in vista di un possibile ritorno sulle rive del Lago.

Qualche chilometro più a sud, a Catanzaro per la precisione, e risponde al nome di Tommaso Cassandro. Protagonista delle ultime giornate di campionato, autore, peraltro, di un bel gol contro la Virtus Entella.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Esterno destro, capace all'occorrenza di agire anche sull'altro versante, così come da braccetto difensivo, il ragazzo nato a Dolo è stato praticamente sempre titolare nella formazione di Alberto Aquilani (10 presenze, una sola dalla panchina), a prescindere dallo schieramento tattico scelto dal tecnico romano. Con un rendimento che lo vede al top della sua compagine secondo le medie voto di TMW, assieme a Cissé, Pigliacelli e Favasuli.

TOMMASO, OLTRE IL CALCIATORE

A rendere particolare il profilo di Cassandro c'è però anche altro. Quella parte della vita che si svolge fuori dal rettangolo verde. Nel 2022, infatti, il classe 2000 si è laureato in Scienze Motorie presso l'Università San Raffaele di Roma e due anni più tardi ha conseguito anche un diploma di laurea in Sport Management, a riprova di una visione dell'universo sportivo al di là di quello meramente legato al profilo del calciatore. E c'è anche di più, visto che è in corso d'opera un ulteriore approfondimento legato al ruolo di direttore sportivo. Che sia la sua professione del futuro?

Ancora è presto. Adesso c'è il Catanzaro, una Serie B da affrontare con ambizione e un Como, chissà, da riconquistare su palcoscenici fino a pochi anni fa impensabili per il club lariano.