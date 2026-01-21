Esclusiva TMW Estigarribia: "Juve, pazienza con Spalletti e blinda Vlahovic: va rinnovato a tutti i costi"

TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva Marcelo Estigarribia. Ex laterale di Juventus, Atalanta, Chievo e Sampdoria, il calciatore paraguaiano reduce dall'avventura al Tacuary conclusa lo scorso 31 dicembre è attualmente svincolato. "In questi giorni mi sto allenando soprattutto perché mi piace tenermi in forma. Vado in palestra, resto allenato e poi vediamo cosa succede. Non so ancora se continuerò a giocare o se magari ci sarà per me un futuro diverso. Ho fatto anche il corso per ottenere il patentino di allenatore, per conoscere ancora meglio il mondo del calcio".

Segui la Serie A?

"Sempre e devo dire che è una stagione un po' strana. Pensavo la Juve si sarebbe ritrovata un po' più avanti nella lotta per lo Scudetto e invece oggi è quinta, dietro pure alla Roma. Anche l'Atalanta non è partita bene ma ora sta venendo fuori, proprio come la Fiorentina che era ultima ma ora sta risalendo la classifica".

Pensavi la Juventus potesse essere più competitiva per lo Scudetto?

"Sì, dopo un'annata complicata credevo potesse partire meglio e invece dopo qualche giornata è stato esonerato Tudor. Ora hanno chiamato Spalletti, ma per lui non è facile: non ha costruito la rosa, non ha fatto la preparazione. Ora l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro, ma per fortuna abbiamo ancora il calciomercato invernale dove sicuramente prenderanno qualche giocatore".

In attacco?

"E' il reparto più problematico, soprattutto dopo l'infortunio di Vlahovic..."

Il serbo è in scadenza, corsa faresti col suo contratto?

"A me piace tanto, è senza dubbio da rinnovare. Lo vedi che è un campione, un calciatore che vuole vincere sempre. La Juventus se vuole tornare vincente deve puntare su giocatori come lui, Yildiz e Bremer".

E Spalletti è il tecnico giusto attorno a cui costruire una Juventus vincente?

"Io credo di sì, soltanto che alla Juventus è sempre un po' difficile aspettare. Spalletti è un allenatore vincente, vuole vincere ma bisogna avere pazienza e tenere conto del fatto che non ha costruito lui questa rosa, non ha fatto la preparazione. Di sicuro ha anche un altro stile rispetto a Tudor e vorrà altri giocatori. Gli juventini devono avere pazienza e aspettare. Ora l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro, poi dal prossimo anno bisogna tornare a puntare allo Scudetto".

Chi ha vinto lo Scudetto lo scorso anno è stato quel Conte con cui tu hai vinto il tricolore nel 2012. Te lo saresti mai aspettato alla guida del Napoli?

"Mai, sinceramente. Ma è anche vero che nel frattempo è andato e ha vinto anche all'Inter, la grande rivale della Juventus".

Cosa ha di diverso rispetto agli altri?

"Ha una capacità unica nel trasmettere ai suoi calciatori la voglia di vincere. E' un allenatore che in ogni allenamento cerca sempre di esprimere tutto per farti migliorare, sia tatticamente che fisicamente. Grandissima persona, mi ha aiutato tantissimo".

Chiudiamo col Mondiale a cui il Paraguay prenderà parte

"Sono passati tre Mondiali dalla nostra ultima partecipazione e c'è grande entusiasmo, siamo tutti molto emozionati ed eccitati. Con l'arrivo di Gustavo Alfaro abbiamo recuperato la nostra forza che è la fase difensiva. E poi questa è una squadra con grandi individualità: da Alderete a Enciso, da Diego Gomez a Sanabria. Siamo nel gruppo D, è un girone alla nostra portata e credo che questa squadra possa andare lontano, spingersi fino ai quarti di finale".