Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato

Risultato finale: Verona-Bologna 2-3

Termina una gara ricca di emozioni, colpi di scena, errori e bei gol al Bentegodi: il Bologna di Italiano strappa tre punti al Verona vincendo 2-3. Che alla fine dei due tempi di gioco subisce anche il disappunto dei propri tifosi (fischi). Per un Bologna che si riporta in zona Europa, c'è un Verona che rimane ultimo (con il Pisa) a 13 punti. I gialloblu pagano le proprie fragilità: quinta partita senza vittorie per la squadra di Zanetti, che ora ha di fronte degli scontri diretti che diventano cruciali, a partire dalla trasferta di Cremona, di lunedì.

Orsolini risponde a Orban

Dopo un pallonetto senza successo da parte di Bernede, arriva il gol del Verona, che deve fare a meno di Belghali, fermato da una distorsione alla caviglia. Sugli sviluppi di un corner del Bologna è clamorosa la percussione di Bernede: il centrocampista corre per circa 60 metri eludendo tre giocatori avversari prima di scaricare, al 13', il pallone a Orban che, tutto solo, batte Ravaglia. Il Bologna però non si scompone e riprende immediatamente il match. Freuler batte corta una punizione dalla destra, servendo Orsolini: l'esterno della Nazionale si accentra e lascia partire un delizioso sinistro a giro, che si insacca vicino al 'sette'.

Odgaard e Castro: il Bologna dilaga

Al 29' Dominguez scappa alle spalle di Unai Nunez ricevendo un lungo lancio dalle retrovie da parte di Miranda, poi serve al limite Odgaard che è chirurgico nel battere Montipò con un sinistro all'angolino, di prima intenzione. Orsolini ci prova da fuori: botta alta. Al 43' il tris è servito: Castro riceve al limite un pallone dal colpo di testa di Pobega (ad anticipare Al Musrati) e scarica, di prima intenzione, un bolide al volo che colpisce la traversa, sbatte sulla linea di porta e poi si insacca. Clamorosa la chance sciupata da Sarr al 77': palla vagante in area, l'attaccante da due passi tira in bocca a Ravaglia.

Freuler riapre la gara con un autogol

Zanetti prova a cambiare qualcosa inserendo anche Giovane per Serdar e passando all'attacco a tre, ma è il Bologna a bussare di nuovo con i tiri di Dominguez e Pobega, che finiscono fuori. Abbozzo di reazione al 64' dei padroni di casa: sforbiciata di poco fuori misura di Sarr sulla discesa di Gagliardini. Anche Giovane prova una rovesciata, che però è debole e centrale. Sono tentativi sporadici, ma il Verona sembra sfilacciato nella reazione. Serve un episodio, che arriva al 72': cross di Orban, Freuler infila Ravaglia nella propria porta. La reazione si esaurisce qui: vince il Bologna 3-2.