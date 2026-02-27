Live TMW Europa League, derby italiano agli ottavi di finale. Ecco il tabellone completo

13.19 - Ecco il tabellone completo:

Ottavi

O1: Ferencvaros - Braga

O2: Panathinaikos - Real Betis

O3: Genk - Friburgo

O4: Celta Vigo - Lione

O5: Stoccarda - Porto

O6: Nottingham Forest - Midtjylland

O7: Bologna - Roma

O8: Lille - Aston Villa

Quarti

Q1: O1 - O2

Q2: O3 - O4

Q3: O5 - O6

Q4: O7 - O8

Semifinale

S1: Q1 - Q2

S2: Q3 - Q4

Finale

S1 - S2

13.18 - Si conclude il sorteggio di Nyon.

13.17 - Gli ultimi due scontri sono stati decisi: ci sarà Celta Vigo-Lione e Lille-Aston Villa.

13.16 - Ci sarà anche Panathinaikos-Real Betis e Midtjylland contro Nottingham Forest.

13.15 - Il Ferencvaros pesca il Braga, il Porto se la vedrà contro lo Stoccarda.

13.14 - Il Genk sfiderà il Friburgo, mentre la Roma troverà il Bologna.

13.06 - Sarà Maniche a sorteggiare gli accoppiamenti.

13.01 - Vengono presentate le squadre che prenderanno parte al sorteggio. Manca davvero poco.

12.53 - La speranza da parte di noi italiani è quella di evitare un derby, in modo tale da avere così la possibilità che entrambe, Roma e Bologna, si qualifichino ai quarti di finale.

12.47 - Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera. Il calendario dei quarti di finale e, in linea di massima, delle semifinali sarà comunicato il 20 marzo 2026, dopo le partite di ritorno degli ottavi di finale.

12.40 - Le date dell’Europa League

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

12.35 - Chi può sfidare chi? Di seguito nel dettaglio le squadre che parteciperanno alla cerimonia di oggi.

Teste di serie (prime otto della fase campionato, in ordine di ranking della fase campionato): Lione (FRA), Aston Villa (ENG), Midtjylland (DEN), Real Betis (ESP), Porto (POR), Braga (POR), Friburgo (GER), Roma (ITA).

Non teste di serie (vincitrici spareggi fase a eliminazione diretta): Genk (BEL), Bologna (ITA), Stoccarda (GER), Ferencváros (HUN), Nottingham Forest (ENG), Celta Vigo (ESP), Lille (FRA), Panathinaikos (GRE).

Inizierà alle 13 a Nyon il sorteggio del tabellone di Europa League, che stabilirà gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e l'eventuale percorso che faranno le squadre impegnate nella competizione. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.