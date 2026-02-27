Il bomber norvegese e una squadra che vale meno di Kean: Fiorentina, alla scoperta del Rakow

Una polacca dopo l’altra. Superato, non senza parecchie ansia, lo Jagiellonia di Białystok, la Fiorentina giocherà gli ottavi di finale di Conference League con il Rakow, piccolo club di Częstochowa, città di circa 238 mila abitanti nella Slesia. La grande sorpresa della terza competizione UEFA, dato che è riuscita a chiudere addirittura al secondo posto nella classifica della League Phase, ma con una storia di successi decisamente breve. Fino a pochi anni, il Rakow galleggiava nelle serie minori del calcio polacco. Poi, nel 2014, l’inizio dell’ascesa, culminata nel 2023 con la storica vittoria della Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. Nel percorso la società, nata nel 1921 e che prende il nome del quartiere siderurgico della città, ha vinto anche due coppe di Polonia. Ma non può giocare, almeno in Europa, nel proprio stadio: il Miejski Stadion Piłkarski Raków, con poco più di 5.000 posti, non è infatti in linea con i parametri UEFA.

Come sta andando in campionato?

Il Rakow insegue lo Jagiellonia nella classifica - cortissima - della Ekstraklasa. I rossoblù sono al momento quinti a 34 punti, tre in meno dei precedenti avversari della Fiorentina. Le due formazioni, peraltro, si sono affrontate una sola volta: ha vinto il Rakow con il risultato di 2-1.

La stella

Diamo un riferimento: secondo le stime di Transfermarkt, l’intera rosa dei polacchi vale 43 milioni di euro. Meno del solo Moise Kean, valutato 45 milioni di euro. Una fotografia abbastanza chiara del perché il concetto di “stella” sia relativo. In questo contesto, è complicato non scegliere comunque Jonatan Braut Brunes, centravanti norvegese (zero presenze in nazionale) che in questa stagione ha siglato 17 gol in 32 apparizioni.

L’allenatore

Il nome di Łukasz Tomczyk dirà molto a pochi, tutto sommato anche ai tifosi del piccolo club polacco. Classe ’88, nessun trascorso da calciatore professionista, è fatto in casa, nel senso che è cresciuto, da allenatore, alla guida del settore giovanile del Rakow. Dopo le prime esperienze, al modestissimo Victoria Częstochowa e al Polonia Bytom (promosso dalla terza alla seconda serie), a dicembre 2025 è stato chiamato in sostituzione di Marek Papszun, il grande artefice dell’exploit del Rakow (che ha guidato dal 2016 al 2023 e poi di nuovo dal 2024 al 2025), chiamato dal Lega Varsavia.

La formazione tipo

(3-4-2-1): Trelowski; Tudor, Svarnas, Racovitan; Ameyaw, Repka, Barath, Adriano; Pienko, Diaby-Fadiga; Brunes.

I precedenti con le italiane

Nel 2023/2024, la strada del Rakow si è incrociata con quella dell’Atalanta, in Europa League. Due partite senza storia, nella fase a gironi: l’Atalanta ha vinto 2-0 in casa e addirittura 4-0 in Polonia. È questo l’unico precedente con formazioni della nostra Serie A.