Tabbiani: "Scrivere la storia del Trento è motivo di orgoglio. Rigione? Lo vorrei almeno in panchina"

Scenderà in campo domani pomeriggio, alle ore 17.30, il Trento, che affronterà il Lumezzane in occasione della 29ª giornata del campionato di Serie C, Girone A (CLICCA QUI per il programma completo del turno): una gara che i gialloblù potrebbe voler dire tanto, anche l'aggancio eventuale al terzo posto qualora però il Lecco non centri risultato nel match contro l'Union Brescia.

Nella conferenza pre gara, si è così espresso il tecnico Luca Tabbiani: "Serve molto per la classifica battere il Lumezzane, e l'aver fatto delle cose che non sono mai successe nella storia del club è motivo di orgoglio, ma i ragazzi se lo meritano per tutto quello che hanno creato. Avere degli obiettivi da poter raggiungere per la prima volta nella storia è sempre bello e soddisfacente, ma vi ricordo che incontriamo una squadra in salute che sta tenendo un ruolino di marcia importante: sarà una gara molto combattuta, dove anche l'entusiasmo potrà fare la differenza. Non era mai stato raggiunto il quarto posto dopo 28 turni, ma va mantenuto, ripeto, con entusiasmo, non con euforia".

La nota va poi a Rigione, che ancora non si è visto in campo: "Si sta allenando molto bene, ha voglia di riprendere, ma era fermo, e non dobbiamo inserirlo a tutti i costi col rischio poi di perderlo. Sta iniziando a parlare con i ragazzi, è chiaro che è un professionista che alza il livello, e mi piacerebbe intanto portarlo in panchina".