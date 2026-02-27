TMW La Pianese è 7^ in C con Birindelli: "Proprietà forte, ma il primo obiettivo è la salvezza"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore della Juventus, Alessandro Birindelli, ha parlato della stagione con la Pianese, attualmente settima nel girone B di Serie C sotto la sua guida.

Come sta andando l'esperienza alla Pianese?

"È il primo anno per me come allenatore in categoria visto che ho sempre lavorato a livello di settore giovanile, per scelta. Ho trovato l'ambiente ideale, sia come gruppo squadra che come staff e società. Nella quale ti lasciano lavorare, non ti fanno mancare niente e c'è serietà. Questo ci permette di fare del nostro meglio nel quotidiano".

Attualmente state sorprendendo e siete al settimo posto: l'obiettivo qual è?

"L'obiettivo primario è quello di mantenere la categoria. Siamo in una città di 3800 anime, è già tanta roba essere arrivati fra i professionisti. La proprietà è forte, ma anche consapevole di dove siamo: ha voglia di dare continuità in questa categoria".

Lei ha sempre lavorato con i giovani ed ora si trova in una categoria dove molti di loro si vanno a testare. Com'è per un giovane il salto dal settore giovanile ai professionisti?

"Non è semplice. Come in tutte le cose serve un adattamento. Noi abbiamo la necessità di far giocare i giovani: all'inizio di 'quote' ce n'erano tre, ora siamo a 5-6 a partita. Certi ragazzi hanno fatto un percorso di 3-4 mesi di adattamento nel quale hanno capito come ci si allena dai più esperti e come ci si comporta anche fuori dal campo. Ci vuole coraggio e attenzione nel saperli aspettare, per poi inserirli senza metterli in difficoltà. Se sei in un ambiente che ti permette tutto questo, per un giovane diventa più facile".