La Pianese è 7^ in C con Birindelli: "Proprietà forte, ma il primo obiettivo è la salvezza"

Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 14:04Serie C
Daniele Najjar

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore della Juventus, Alessandro Birindelli, ha parlato della stagione con la Pianese, attualmente settima nel girone B di Serie C sotto la sua guida.

Come sta andando l'esperienza alla Pianese?
"È il primo anno per me come allenatore in categoria visto che ho sempre lavorato a livello di settore giovanile, per scelta. Ho trovato l'ambiente ideale, sia come gruppo squadra che come staff e società. Nella quale ti lasciano lavorare, non ti fanno mancare niente e c'è serietà. Questo ci permette di fare del nostro meglio nel quotidiano".

Attualmente state sorprendendo e siete al settimo posto: l'obiettivo qual è?
"L'obiettivo primario è quello di mantenere la categoria. Siamo in una città di 3800 anime, è già tanta roba essere arrivati fra i professionisti. La proprietà è forte, ma anche consapevole di dove siamo: ha voglia di dare continuità in questa categoria".

Lei ha sempre lavorato con i giovani ed ora si trova in una categoria dove molti di loro si vanno a testare. Com'è per un giovane il salto dal settore giovanile ai professionisti?
"Non è semplice. Come in tutte le cose serve un adattamento. Noi abbiamo la necessità di far giocare i giovani: all'inizio di 'quote' ce n'erano tre, ora siamo a 5-6 a partita. Certi ragazzi hanno fatto un percorso di 3-4 mesi di adattamento nel quale hanno capito come ci si allena dai più esperti e come ci si comporta anche fuori dal campo. Ci vuole coraggio e attenzione nel saperli aspettare, per poi inserirli senza metterli in difficoltà. Se sei in un ambiente che ti permette tutto questo, per un giovane diventa più facile".

Editoriale di Marco Conterio
