La Fiorentina torna in Polonia per gli ottavi di Conference League. Col Palace sullo sfondo
La Fiorentina proseguirà il suo percorso in Conference League con la doppia sfida contro il Rakow. E' questa la decisione arrivata dal sorteggio di Nyon per quel che riguarda la squadra di Paolo Vanoli reduce dal complicatissimo playoff contro lo Jagiellonia.
In caso di successo sui polacchi e avanzamento ai quarti, la Fiorentina troverebbe la vincente della sfida fra Crystal Palace e AEK Larnaca.
Il sorteggio degli ottavi di Conference League:
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar - Sparta Praga
Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Rakow
Samsunspor - Rayo Vallecano
Celje - AEK Atene
Sigma Olomouc - Mainz
Rijeka - Strasburgo
Le date della Conference League:
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
