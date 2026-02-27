Kane ha numeri da alieno, è tornato anche Musiala: Atalanta, alla "scoperta" del Bayern

Una montagna da scalare, che parla tedesco. Ecco cosa rappresenta il Bayern Monaco, secondo al termine della League Phase di Champions, per l’Atalanta, che affronterà i tedeschi negli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Come sta andando in campionato?

Stesso posto, stessa storia, stesso bar. Come quasi sempre - una sola eccezione nelle ultime quattordici stagioni -, il Bayern domina la Bundesliga: a undici partite dalla fine del massimo campionato tedesco, la squadra di Monaco ha otto punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. L’ultima chiamata per i gialloneri arriverà proprio domani: lo scontro diretto al Signal Iduna Park potrebbe cambiare la storia della stagione. O scrivere su di essa la parola fine.

La stella

Ci sarebbe l’imbarazzo della scelta. Se non fosse per quel ragazzotto inglese di 32 anni, che in Germania si è tolto l’etichetta di grande perdente. In questa stagione, Harry Kane ha segnato 43 gol in 36 partite disputate: una media astronomica, che fa impallidire i pur ottimi Scamacca e Krstovic. Ora insegue la vittoria della Champions League. Poi, certo, ci sono Oliseh e Luis Diaz, il rientrante Musiala e il baby fenomeno Lennart Karl. Ma come non scegliere Kane?

L’allenatore

Vincent Kompany ha tenuto duro. La prima stagione non è stata tutta rosa e fiori per l’ex difensore belga, complici i dubbi della piazza per una carriera che, in panchina, l’ha visto protagonista solo con Anderlecht e Burnley (promozione in Premier League e poi retrocessione). Alla fine, però, Kompany ha vinto la Bundesliga e in quest’annata vanta una clamorosa percentuale di vittorie, superiore all’87% delle partite disputate.

La formazione tipo

(4-2-3-1): Neuer; Laimer; Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Oliseh, Karl/Musiala, Diaz; Kane.

I precedenti con le italiane

Quella di questa stagione sarà la prima sfida tra Bayern Monaco e Atalanta. Sono 53, in complesso, le partite giocate dai bavaresi contro formazioni italiane. L’incrocio più recente riguarda l’Inter, nella scorsa edizione della Champions: ovviamente prevalsero i nerazzurri, poi finalisti proprio a Monaco. Nel complesso, il Bayern è in vantaggio con quasi tutte le italiane, con una rilevante eccezione. L’Atalanta potrà infatti chiedere consiglio al Milan: nei dieci precedenti si registra una sola vittoria dei tedeschi, nella semifinale di ritorno della Coppa dei Campioni 1989/1990. Per il resto, sei vittorie rossonere e tre pareggi.