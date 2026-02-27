Bologna-Roma sarà il 21° derby italiano in Europa: tutti i precedenti

Bologna-Roma di Europa League sarà la partita numero 21 nella storia del calcio europeo, tra formazioni italiane impegnate nelle competizioni UEFA. Due squadre di Serie A torneranno così a sfidarsi - negli ottavi di finale di Europa League - dopo che nella scorsa stagione non si erano registrati incroci di questo tipo, mentre in quella precedente proprio la Roma era stata protagonista della sfida vinta in Europa League con il Milan.

Di seguito l’elenco completo dei precedenti, divisi per competizione.



UEFA Champions League / Coppa dei Campioni

* 1985-1986 (Ottavi di finale): Juventus - Hellas Verona. Risultati: 0-0 e 2-0. Qualificata: Juventus.

* 2002-2003 (Semifinale): Milan - Inter. Risultati: 0-0 e 1-1. Qualificata: Milan (per la regola dei gol in trasferta).

* 2002-2003 (Finale): Juventus - Milan. Risultato: 0-0 dopo i supplementari (2-3 ai rigori). Vincitrice: Milan.

* 2004-2005 (Quarti di finale): Milan - Inter. Risultati: 2-0 e 3-0 a tavolino (ritorno sospeso per lancio di fumogeni). Qualificata: Milan.

* 2022-2023 (Quarti di finale): Milan - Napoli. Risultati: 1-0 e 1-1. Qualificata: Milan.

* 2022-2023 (Semifinale): Milan - Inter. Risultati: 0-2 e 0-1. Qualificata: Inter.

Coppa UEFA / UEFA Europa League

* 1988-1989 (Quarti di finale): Juventus - Napoli. Risultati: 2-0 e 0-3 dopo i tempi supplementari. Qualificata: Napoli.

* 1989-1990 (Finale): Juventus - Fiorentina. Risultati: 3-1 e 0-0. Vincitrice: Juventus.

* 1990-1991 (Quarti di finale): Atalanta - Inter. Risultati: 0-0 e 0-2. Qualificata: Inter.

* 1990-1991 (Finale): Inter - Roma. Risultati: 2-0 e 0-1. Vincitrice: Inter.

* 1993-1994 (Quarti di finale): Cagliari - Juventus. Risultati: 1-0 e 2-1. Qualificata: Cagliari.

* 1993-1994 (Semifinale): Cagliari - Inter. Risultati: 3-2 e 0-3. Qualificata: Inter.

* 1994-1995 (Finale): Parma - Juventus. Risultati: 1-0 e 1-1. Vincitrice: Parma.

* 1997-1998 (Finale): Lazio - Inter. Risultato: 0-3 (gara unica a Parigi). Vincitrice: Inter.

* 2013-2014 (Ottavi di finale): Juventus - Fiorentina. Risultati: 1-1 e 1-0. Qualificata: Juventus.

* 2014-2015 (Ottavi di finale): Fiorentina - Roma. Risultati: 1-1 e 3-0. Qualificata: Fiorentina.

* 2023-2024 (Quarti di finale): Milan - Roma. Risultati: 0-1 e 1-2. Qualificata: Roma.

Altre competizioni

* Supercoppa UEFA 1990 (Finale): Sampdoria - Milan. Risultati: 1-1 e 0-2. Vincitrice: Milan.

* Supercoppa UEFA 1993 (Finale): Parma - Milan. Risultati: 0-1 e 2-0 dopo i tempi supplementari. Vincitrice: Parma.

* Coppa Intertoto 1998 (Semifinale): Bologna - Sampdoria. Risultati: 3-1 e 0-1. Qualificata: Bologna.