Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"

© foto di Stefano Scarpetti
Claudia Marrone
Oggi alle 11:20Serie C
Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto Gaetano Fontana, che ha tracciato una panoramica sul campionato di terza serie partendo dal Girone C e dal big match di domenica tra Salernitana e Catania: "La Salernitana è chiamata a dare una risposta tangibile, i risultati ultimamente non sono stati ottimali. Il cambio di guida tecnica sicuramente potrebbe dare ulteriori motivazioni, ma come prima cosa c'è il dover cercare di riconquistare il pubblico, perché le prestazioni, annesse anche ai risultati, hanno causato un ulteriore distacco. È ovvio che quando si parla di Salerno si parla di una situazione molto complicata, il club arriva da due retrocessioni e quindi magari ci si aspettava un campionato diverso o quantomeno, dopo un mercato importante sia in estate che nella finestra di gennaio, una squadra molto più vicina alla prima in classifica. Questo ovviamente non si è verificato, per cui il malcontento è la parte dominante dell’ambiente di Salerno".

Nel Girone B, invece, c’è un Arezzo-Ravenna che potrà dire molto sulla classifica, ma attenzione anche all’Ascoli, che giocherà prima del big match e sarà poi spettatore interessato della gara che si giocherà in terra toscana.
"Esatto, è una partita importante perché potrebbe aprire scenari per la prima posizione o quantomeno per la seconda: se l’Arezzo dovesse allungare ulteriormente o vincere questo scontro diretto, l’Ascoli avrebbe comunque una chance di insidiare la seconda posizione, perché è molto vicino al Ravenna. La compagine marchigiana dovrà giocare e cercare di fare la sua partita in casa con il Carpi: non sarà semplice. Se andiamo a considerare anche le dinamiche della partita d’andata, dove il Carpi fece una gara oculata, attenta, grintosa e determinata, togliendo le fonti di gioco necessarie ai bianconeri, vediamo che l’Ascoli in quella partita ha patito. Sicuramente è un altro Ascoli questo che affronterà il Carpi in casa, e cercherà, come sempre, di fare la partita e di vincerla. Non sarà semplice, però se dovesse riuscirci si metterà sul divano di casa in attesa di questo big match della domenica. Sarà spettatore interessato, sicuramente per capire quali siano le possibili opzioni da utilizzare poi nel corso di questo finale di campionato".

A proposito di secondo o terzo posto, nel Girone A si giocherà Union Brescia-Lecco, ma altro spettatore interessato a questo confronto sarà il Trento: la compagine di Tabbiani ha l’occasione anche di agganciare il terzo posto. Discorso che non è affatto chiuso.
"No, assolutamente non è chiuso, perché il Trento viene da quattro o cinque vittorie consecutive, è molto lanciato. Effettivamente sarà tutto da giocare fino alla fine, anche perché questo big match che vale per la seconda posizione determina un po’ tutto, al pari di quello che accade nel Girone B: lasciando ormai la prima posizione, i giochi per la seconda e la terza sono tutti da fare. Anche l’AlbinoLeffe che si trova a 46 punti non è tanto distante. Ormai solo il Vicenza ha dato segnali ulteriori di forza e di convinzione, e tirerà dritto fino alla fine".

È un discorso chiuso quello della compagine biancorossa in B?
"La penultima partita, dove ha ceduto il passo all'Alcione, poteva in qualche modo alimentare un pensiero, ma questo era un 'pensiero sinistro' da parte di chi sta dietro, per capire se fosse un passaggio a vuoto o meno. Poi l’ultima gara l’ha visto vincere, per cui si può considerare come un semplice raffreddore in inverno: l’infiammazione è passata subito, si sono ripresi alla grande. Anche perché credo che Gallo sia, passatemi il termine, un bell'animale da battaglia, quindi difficilmente ci saranno cali di tensione da questo punto di vista. La squadra è forte, determinata, ha convinzione e quindi mi sembra veramente difficile che possa accadere qualcosa di strano. Io Gallo l'ho affrontato l'anno scorso quando era all'Entella, le sue squadre sono difficili da superare, difficili da battere, perché hanno un’organizzazione tattica, per la categoria, molto importante e lasciano poco spazio agli avversari. Poi, se hai una squadra di valore e qualità, quel modo di fare si avvicina molto più alla vittoria che alla sconfitta. Questo significa che c’è metodologia, mentalità, carattere. Per questo vedo improbabile che possa lasciare spazio alle concorrenti, che sono veramente distanti".

