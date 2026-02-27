Foggia, stagione finita per Petermann: lesione del crociato anteriore e del menisco esterno

Stagione finita per Davide Petermann. Il centrocampista del Foggia ha rimediato a lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. Di seguito il comunicato del club:

Il Calcio Foggia 1920 comunica che il calciatore Davide Petermann, a seguito dell’infortunio occorso durante la seduta di allenamento, è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali approfonditi.

Gli esami diagnostici, eseguiti presso la struttura specialistica dei Dottori Troía e successivamente valutati dallo staff sanitario rossonero, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno.

Nei prossimi giorni verrà programmato l’intervento chirurgico e saranno pianificati i tempi di recupero, secondo protocollo.

Il Calcio Foggia 1920 augura a Davide una pronta e completa guarigione, con l’auspicio di rivederlo al più presto in campo.

Tutta la società, lo staff tecnico, i compagni di squadra e l’intero ambiente rossonero si stringono attorno a Davide Peterman in questo momento delicato, certi della sua forza e della professionalità che lo contraddistinguono.