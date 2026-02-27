Cesena, Mignani tra l'Empoli e il futuro: "Serve almeno un pari, ma la situazione non è drammatica"

Una gara che sa di ultima spiaggia? Probabilmente no, giusto lunedì è stata ribadita la fiducia in Michele Mignani, ma chiaramente il Cesena dovrà tornare a fare punti, già dalla gara contro l'Empoli, in programma domani alle ore 15:00 allo stadio 'Carlo Castellani' con fischio di inizio del match fissato alle ore 15.00.

Alla vigilia del confronto della 27ª giornata del campionato di Serie B, proprio il prima citato allenatore ha parlato alla stampa, nella consueta conferenza che anticipa la gara: "L’obiettivo è fare punti con tutti visto l’ultimo trend negativo - si legge sull'edizione on line del Corriere di Romagna -, anche se ritengo che tra i punti fatti e le prestazioni non ci sia stata corrispondenza. Dobbiamo capire meglio i momenti della partita per portare a casa almeno un pareggio. Siamo una squadra che ha entusiasmo per andare aggredire l’avversario e vincere: questo probabilmente può compromettere la fase difensiva. Le gambe stanno bene ma a volte la testa è un po’ troppo leggera e può non farci percepire il pericolo".

Sull’avversario di domani, che in casa non vince dal 29 novembre: "L’Empoli non sta facendo il campionato che si aspettava, ma rimane una squadra forte”.

Ed ecco quindi il tema caldo, il suo futuro: "Il confronto con i direttori è costante, ma la proprietà non l’ho sentita. Siamo consapevoli del momento e di lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Ma la situazione non è drammatica”.