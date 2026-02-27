Empoli, Dionisi: "Non facciamoci ingannare dai risultati del Cesena. Ora voglio risultati"

"Dobbiamo fare la stessa prestazione vista con il Frosinone, con la stessa aggressività e lo stesso coraggio, perché l'avversario può condizionare la partita ma non il nostro atteggiamento. Le gare da ora in avanti son tutte importanti, le giochiamo per ottenere punti, perché la buona prestazione non basta più, anche se è importante per arrivare al risultato": così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi, che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cesena, valevole per la 27ª giornata del campionato di Serie B.

Il confronto si giocherà al 'Castellani', e su questo dice il tecnico: "In casa non vinciamo da fine novembre, dobbiamo tirare fuori di più da ogni singolo momento della gara e da ogni giocatore, ma sappiamo che il Cesena verrà qui per metterci in difficoltà, perché è da un po' che mancano all'appuntamento con la vittoria. Hanno giocatori di qualità, Castagnetti fa girare tutta la squadra, e sarà importante non farci ingannare dal loro ultimo periodo".

Parlando poi della rosa: "Abbiamo due giocatori fuori per squalifica, Magnino ed Elia, ma abbiamo doppi in tutti i ruoli, e questa è quindi un'opportunità per altri. Chiaramente alle diffide devo pensarci, ma ovviamente domani schiererò la formazione secondo me migliore per mettere in difficoltà il Cesena. Ci sono fuori anche Ghion e Pellegri, ma sono momenti che capitano in una stagione: se me la voglio raccontare, dico che mancano titolari, e se se la vogliono raccontare i ragazzi dicono che non hanno continuità, ma qui nessuno cerca alibi. Abbiamo una rosa con un buon equilibrio nei valori delle coppie".