Padova, il patron Banzato: "Centro sportivo e stabilità economica, i pilastri di un club ambizioso"

Alessandro Banzato, fresco di nomina a nuovo patron del Padova, intervenuto nell’ultima puntata del podcast di Siderweb, ha spiegato quali saranno i pilastri del progetto biancoscudato. Queste le sue parole riportate da trivenetogoal.it

“Per costruire una società ambiziosa bisogna partire da fondamenta solide: un centro sportivo adeguato e una situazione economico-finanziaria sana. Sono passaggi imprescindibili per poter essere davvero ambiziosi. Siamo naturalmente soddisfatti di questa operazione: da tempo si parlava di un nostro ingresso e ora si sono create tutte le condizioni perché potesse diventare realtà”.