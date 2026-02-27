TMW Mauro Icardi di nuovo in Italia? C'è una priorità Galatasaray, ma l'apertura è totale

Mauro Icardi può tornare in Italia? L'attaccante argentino è in scadenza al 30 giugno del 2026 e può essere, a 33 anni, una succulenta opzione per chi sta cercando un centravanti. Del resto Icardi ha lasciato il Belpaese da qualche anno, dopo la sua ultima esperienza con l'Inter, salpando in direzione Francia e poi in Turchia, pur senza lasciare mai del tutto Milano come base strategica.

Così a quattro mesi dalla scadenza la priorità sembra quella di ascoltare l'offerta del Galatasaray. A Istanbul si trova bene e non ha problemi, però guadagna un'enormità: circa 11 milioni di euro all'anno che, probabilmente, i turchi vorrebbero rinegoziare al ribasso proprio a causa dell'età. Per questo se dovesse esserci una proposta interessante dall'Italia sarebbe fortemente presa in considerazione ancor prima di tutte le altre destinazioni. Nelle prossime settimane sono previsti i colloqui per capire se c'è possibilità di continuare in giallorosso oppure se Icardi dovrà aprire un nuovo capitolo della propria carriera calcistica.

A gennaio c'era stato un abboccamento con la Juventus nelle ultime ore di mercato, con una conference call e il gradimento di Luciano Spalletti, prima del dietrofront a favore di telecamera sia di Chiellini che dello stesso tecnico. Dichiarazioni che hanno bloccato completamente ogni discorso prima di nascere.