Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo

© foto di José María Díaz Acosta
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:19Serie A
Alessio Del Lungo

12.19 - È finito adesso il sorteggio di Champions League.

12.18 - Ecco il tabellone completo

Ottavi
O1: Paris Saint-Germain - Chelsea
O2: Galatasaray - Liverpool
O3: Real Madrid - Manchester City
O4: Atalanta - Bayern Monaco
O5: Newcastle - Barcellona
O6: Atletico Madrid - Tottenham
O7: Bodo/Glimt - Sporting CP
O8: Bayer Leverkusen - Arsenal

Quarti
Q1: O1 - O2
Q2: O3 - O4
Q3: O5 - O6
Q4: O7 - O8

Semifinale
S1: Q1 - Q2
S2: Q3 - Q4

Finale
S1 - S2

12.16 - Ecco il momento dell'Atalanta. La Dea giocherà contro il Bayern Monaco, mentre per l'Arsenal ci sarà la sfida al Bayer Leverkusen.

12.15 - Il Liverpool invece è stato sorteggiato contro il Galatasaray, il Tottenham invece dovrà scontrarsi con l'Atletico Madrid.

12.14 - Il PSG se la vedrà contro il Chelsea, mentre il Barcellona incrocerà il Newcastle.

12.13 - Il Manchester City pesca il Real Madrid, grandissima sfida in programma negli ottavi. Lo Sporting CP sfiderà invece il Bodo/Glimt.

12.08 - Ivan Rakitic è lo special guest che sorteggerà quelli che saranno gli accoppiamenti della prossima fase della competizione.

12.00 - Cresce l'attesa per capire quale sarà l'avversario dell'Atalanta. Indubbiamente una big, Bayern Monaco o Arsenal: comunque vada, ai nerazzurri servirà un'impresa.

11.55 - Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera.
Il calendario dei quarti di finale sarà comunicato il 19 marzo dopo le gare di ritorno degli ottavi.
Il calendario delle semifinali sarà comunicato il 16 aprile, dopo le partite di ritorno dei quarti di finale.

11.50 - Le date della Champions League
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

11.45 - I possibili accoppiamenti

Parte sinistra
Paris Saint-Germain - Barcellona o Chelsea
Galatasaray - Liverpool o Tottenham
Real Madrid - Sporting CP o Manchester City
Atalanta - Arsenal o Bayern Monaco

Parte destra
Newcastle - Chelsea o Barcellona
Atlético Madrid - Tottenham o Liverpool
Bodo/Glimt - Manchester City o Sporting CP
Bayer Leverkusen - Bayern Monaco o Arsenal

11.40 -Teste di serie (prime otto fase campionato, in ordine di classifica della fase campionato): Arsenal (ENG), Bayern Monaco (GER), Liverpool (ENG), Tottenham (ENG), Barcellona (ESP), Chelsea (ENG), Sporting CP (POR), Manchester City (ENG).

Non teste di serie (vincitrici spareggio fase a eliminazione diretta): Real Madrid (ESP), Paris Saint-Germain (FRA), Newcastle (ENG), Atletico Madrid (ESP), Atalanta (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Galatasaray (TUR), Bodø/Glimt (NOR).

11.35 - Come funziona. Le otto vincitrici degli spareggi raggiungono le prime otto classificate della League Phase, che saranno teste di serie nel sorteggio. Le squadre verranno accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ciascuna coppia testa di serie verranno sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Inizierà alle 12 a Nyon il sorteggio del tabellone di Champions League, che stabilirà gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e l'eventuale percorso che faranno le squadre impegnate nella competizione. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

