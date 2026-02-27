Live TMW Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo

12.19 - È finito adesso il sorteggio di Champions League.

12.18 - Ecco il tabellone completo

Ottavi

O1: Paris Saint-Germain - Chelsea

O2: Galatasaray - Liverpool

O3: Real Madrid - Manchester City

O4: Atalanta - Bayern Monaco

O5: Newcastle - Barcellona

O6: Atletico Madrid - Tottenham

O7: Bodo/Glimt - Sporting CP

O8: Bayer Leverkusen - Arsenal

Quarti

Q1: O1 - O2

Q2: O3 - O4

Q3: O5 - O6

Q4: O7 - O8

Semifinale

S1: Q1 - Q2

S2: Q3 - Q4

Finale

S1 - S2

12.16 - Ecco il momento dell'Atalanta. La Dea giocherà contro il Bayern Monaco, mentre per l'Arsenal ci sarà la sfida al Bayer Leverkusen.

12.15 - Il Liverpool invece è stato sorteggiato contro il Galatasaray, il Tottenham invece dovrà scontrarsi con l'Atletico Madrid.

12.14 - Il PSG se la vedrà contro il Chelsea, mentre il Barcellona incrocerà il Newcastle.

12.13 - Il Manchester City pesca il Real Madrid, grandissima sfida in programma negli ottavi. Lo Sporting CP sfiderà invece il Bodo/Glimt.

12.08 - Ivan Rakitic è lo special guest che sorteggerà quelli che saranno gli accoppiamenti della prossima fase della competizione.

12.00 - Cresce l'attesa per capire quale sarà l'avversario dell'Atalanta. Indubbiamente una big, Bayern Monaco o Arsenal: comunque vada, ai nerazzurri servirà un'impresa.

11.55 - Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera.

Il calendario dei quarti di finale sarà comunicato il 19 marzo dopo le gare di ritorno degli ottavi.

Il calendario delle semifinali sarà comunicato il 16 aprile, dopo le partite di ritorno dei quarti di finale.

11.50 - Le date della Champions League

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

11.45 - I possibili accoppiamenti

Parte sinistra

Paris Saint-Germain - Barcellona o Chelsea

Galatasaray - Liverpool o Tottenham

Real Madrid - Sporting CP o Manchester City

Atalanta - Arsenal o Bayern Monaco

Parte destra

Newcastle - Chelsea o Barcellona

Atlético Madrid - Tottenham o Liverpool

Bodo/Glimt - Manchester City o Sporting CP

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco o Arsenal

11.40 -Teste di serie (prime otto fase campionato, in ordine di classifica della fase campionato): Arsenal (ENG), Bayern Monaco (GER), Liverpool (ENG), Tottenham (ENG), Barcellona (ESP), Chelsea (ENG), Sporting CP (POR), Manchester City (ENG).

Non teste di serie (vincitrici spareggio fase a eliminazione diretta): Real Madrid (ESP), Paris Saint-Germain (FRA), Newcastle (ENG), Atletico Madrid (ESP), Atalanta (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Galatasaray (TUR), Bodø/Glimt (NOR).

11.35 - Come funziona. Le otto vincitrici degli spareggi raggiungono le prime otto classificate della League Phase, che saranno teste di serie nel sorteggio. Le squadre verranno accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ciascuna coppia testa di serie verranno sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Inizierà alle 12 a Nyon il sorteggio del tabellone di Champions League, che stabilirà gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e l'eventuale percorso che faranno le squadre impegnate nella competizione. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.