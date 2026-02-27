Lecce, Di Francesco: "Siamo più compatti, più equilibrati rispetto all'andata. Jean recuperato"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco, oggi intervenuto in conferenza stampa, parla così della gara contro il Como di domani: "All'andata prendiamo gol su una situazione particolare, abbiamo avuto opportunità che non siamo riusciti a sfruttare. Tutti pensano che il Como sia una squadra di palleggiatori, ma loro hanno capacità di andare in verticale. Con il Milan perdono in casa, ma se nel primo tempo avessero segnato 3/4 gol non avrebbero rubato nulla. Noi siamo più compatti, più equilibrati rispetto al match del girone di andata".

Tiago Gabriel diffidato in vista della Cremonese, sta facendo dei ragionamenti per non rischiarlo?

"Questa cosa a me non piace. La partita più importante in questo momento è quella con il Como, di conseguenza farò giocare i giocatori più opportuni per portare il risultato a casa. In difesa non c'è solo Siebert, ma abbiamo recuperato anche Jean, sta tornando in un'ottima condizione fisica. Non abbiamo Gaspar, ma abbiamo le alternative".