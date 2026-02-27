Europa e Conference League, i risultati della serata e i tabelloni per gli ottavi di finale
Otto squadre questa sera hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, altre otto hanno fatto altrettanto con gli ottavi di finale di Conference League: tra queste ci sono anche le italiane Bologna e Fiorentina, con la Roma già qualificata alle fasi finali dalla fase campionato. Di seguito i risultati del ritorno dei playoff, tutte le qualificate e il tabellone in attesa del sorteggio di Nyon:
I risultati di Europa League
Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (14' Kanichowsky, 30' Zachariassen) 3-2 finale
Viktoria Plzen-Panathinaikos (1-2) 4-5 d.t.r. (9' Tetteh, 62' Spacil) 3-4 finale
Stella Rossa-Lille 0-2 (4' Giroud, 99' Ngoy) 1-2 d.t.s.
Stoccarda-Celtic 0-1 (1' McCowan) 4-2 finale
Bologna-Brann 1-0 (56' Joao Mario) 2-0 finale
Celta Vigo-PAOK 1-0 (63' Swedberg) 3-1 finale
Genk-Dinamo Zagabria 3-3 d.t.s. (47' Bakrar, 51' Sor, 57' rig. e 75' Stojkovic, 101' aut. Perez Viniof, 114' Heymans) 6-4
Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (22' e rig. 48' Akturkoglu, 68' Hudson-Odoi) 4-2 finale
Il tabellone di Europa League
Ferencvaros-Porto/Braga
Panathinaikos-Midtjylland/Betis
Genk-Friburgo/Roma
Celta Vigo-Lione/Aston Villa
Stoccarda-Braga/Porto
Nottingham Forest-Betis/Midtjylland
Bologna-Roma/Friburgo
Lille-Aston Villa/Lione
I risultati di Conference League
Celje-Drita 3-2 (19' e rig. 43' Seslar, 23' Hrka, 26' Krasniqi, 51' Dabiqaj) 6-4 finale
Fiorentina-Jagiellonia 2-3 (23', 48' e 49' Mazurek, 107' Fagioli, 114' Romanczuk, 118' Imaz) 5-4 finale
Rijeka-Omonia 3-1 (13' Tankovic, 52' e 67' Fruk, 79' Adu Adjei) 4-1 finale
Samsunspor-Shkendija 4-0 (53' rig. Ntcham, 71' Ndiaye, 79' e 92' Marius) 5-0 finale
AZ Alkmaar-Noah 4-0 (50' Daal, 39' e 54' Mijnans, 91' Jensen) 4-1 finale
Crystal Palace-Zrinjski 2-0 (36' Lacroix, 93' Guessand) 3-1 finale
Losanna-Sigma Olomuc 1-2 (22' Sip, 35' Janneh, 44' Rusek) 2-3 finale
Lech Poznan-KuPS 1-0 (65' Rodriguez) 3-0 finale
Il tabellone della Conference League
Lech Poznan-Rayo Vallecano/Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar-AEK/Sparta Praga
Crystal Palace-Mainz/AEK Larnaca
Fiorentina-Strasburgo/Rakow
Samsunspor-Shakhtar Donetsk/Rayo Vallecano
Celje-Sparta Praga/AEK
Sigma Olomuc-AEK Larnaca/Mainz
Rijeka-Rakow/Strasburgo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.