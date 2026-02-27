Europa e Conference League, i risultati della serata e i tabelloni per gli ottavi di finale

Otto squadre questa sera hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, altre otto hanno fatto altrettanto con gli ottavi di finale di Conference League: tra queste ci sono anche le italiane Bologna e Fiorentina, con la Roma già qualificata alle fasi finali dalla fase campionato. Di seguito i risultati del ritorno dei playoff, tutte le qualificate e il tabellone in attesa del sorteggio di Nyon:

I risultati di Europa League

Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (14' Kanichowsky, 30' Zachariassen) 3-2 finale

Viktoria Plzen-Panathinaikos (1-2) 4-5 d.t.r. (9' Tetteh, 62' Spacil) 3-4 finale

Stella Rossa-Lille 0-2 (4' Giroud, 99' Ngoy) 1-2 d.t.s.

Stoccarda-Celtic 0-1 (1' McCowan) 4-2 finale

Bologna-Brann 1-0 (56' Joao Mario) 2-0 finale

Celta Vigo-PAOK 1-0 (63' Swedberg) 3-1 finale

Genk-Dinamo Zagabria 3-3 d.t.s. (47' Bakrar, 51' Sor, 57' rig. e 75' Stojkovic, 101' aut. Perez Viniof, 114' Heymans) 6-4

Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (22' e rig. 48' Akturkoglu, 68' Hudson-Odoi) 4-2 finale

Il tabellone di Europa League

Ferencvaros-Porto/Braga

Panathinaikos-Midtjylland/Betis

Genk-Friburgo/Roma

Celta Vigo-Lione/Aston Villa

Stoccarda-Braga/Porto

Nottingham Forest-Betis/Midtjylland

Bologna-Roma/Friburgo

Lille-Aston Villa/Lione

I risultati di Conference League

Celje-Drita 3-2 (19' e rig. 43' Seslar, 23' Hrka, 26' Krasniqi, 51' Dabiqaj) 6-4 finale

Fiorentina-Jagiellonia 2-3 (23', 48' e 49' Mazurek, 107' Fagioli, 114' Romanczuk, 118' Imaz) 5-4 finale

Rijeka-Omonia 3-1 (13' Tankovic, 52' e 67' Fruk, 79' Adu Adjei) 4-1 finale

Samsunspor-Shkendija 4-0 (53' rig. Ntcham, 71' Ndiaye, 79' e 92' Marius) 5-0 finale

AZ Alkmaar-Noah 4-0 (50' Daal, 39' e 54' Mijnans, 91' Jensen) 4-1 finale

Crystal Palace-Zrinjski 2-0 (36' Lacroix, 93' Guessand) 3-1 finale

Losanna-Sigma Olomuc 1-2 (22' Sip, 35' Janneh, 44' Rusek) 2-3 finale

Lech Poznan-KuPS 1-0 (65' Rodriguez) 3-0 finale

Il tabellone della Conference League

Lech Poznan-Rayo Vallecano/Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar-AEK/Sparta Praga

Crystal Palace-Mainz/AEK Larnaca

Fiorentina-Strasburgo/Rakow

Samsunspor-Shakhtar Donetsk/Rayo Vallecano

Celje-Sparta Praga/AEK

Sigma Olomuc-AEK Larnaca/Mainz

Rijeka-Rakow/Strasburgo