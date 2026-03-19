Europa League, festeggiano Friburgo (gol di Grifo) e Celta. Forest ai supplementari
Friburgo e Celta Vigo ai quarti di finale di Europa League, raggiungendo così il Braga che aveva strappato il pass martedì. Nottingham Forest costretto ai supplementari in Danimarca, col Midtjylland che ha beffato gli inglesi con una vecchia conscenza del calcio italiano come Erlic. Questi i risultati (in neretto le qualificate):
Braga - Ferencvaros 4-0 (giocata martedì, andata 0-2)
11' e 53' R. Horta, 15' Grillitsch, 34' Martinez
Friburgo - Genk 5-1 (andata 0-1)
19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 53' Grifo (F), 57' Suzuki (F), 79' Eggestein (F)
Lione - Celta 0-2 (andata 1-1)
61' Rueda, 90' + 2 Jutgla
Midtjylland - Nottingham Forest 1-2 (andata 1-0)
41' Dominguez (N), 52' Yates (N), 69' Erlic (M)
Aston Villa - Lille (ore 21, andata 1-0)
Betis - Panathinaikos (ore 21, andata 0-1)
Porto - Stoccarda (ore 21, andata 2-1)
Roma - Bologna (ore 21, andata 1-1)