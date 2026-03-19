Fiorentina, Fagioli è già carico per l'Inter: "Non ci sono scuse, non c'è stanchezza"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della società gigliata dopo il 2-1 contro il Rakow in Conference League, che ha permesso ai toscani di accedere ai quarti della competizione: "Siamo venuti qua in un campo veramente difficile perché non era in ottime condizioni, anzi, facevi fatica quasi a stoppare la palla e quindi dovevamo essere bravi ad andare sulle seconde palle e giocare sporco, cosa che non è forse la nostra migliore qualità. Dovevamo farlo meglio il primo tempo, ma nel secondo tempo siamo entrati, non dico meglio perché abbiamo preso gol dopo 20 secondi, ma poi abbiamo reagito bene, lottando di più sulle seconde palle e arrivando più puliti nella loro metà campo. Abbiamo fatto una buona ripresa".

Non era una gara semplicissima.

"Era una partita molto pericolosa, vedendo il campo e la loro squadra, che è una buona squadra e gioca in uno stadio pieno di tifosi. Giocare in trasferta non è mai facile nelle coppe internazionali, sono contento del risultato".

Domenica c'è l'Inter.

"Bello, bellissimo, penso non ci sia cosa migliore che giocare contro queste squadre eccezionali, è una carica che ti viene da dentro. Non ci sono scuse, non c'è stanchezza, perché domenica sarà una partita bellissima".