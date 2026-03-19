Rowe chiama, Ndicka risponde. Poi Bernardeschi chiude il 1° tempo di Roma-Bologna sull'1-2

Il primo tempo dell’Olimpico - gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League - si chiude sul punteggio di 1-2 per il Bologna, al termine di una frazione intensa, ricca di episodi e con continui ribaltamenti di fronte. L’avvio è equilibrato, con la Roma che prova a gestire il possesso e gli ospiti pronti però a colpire in transizione. Sono proprio gli uomini di Italiano a sbloccare il risultato al 22’: Rowe vince il duello fisico con Mancini (proteste dei giallorossi per il contatto), riceve da Castro e conclude con precisione dal limite, battendo Svilar per lo 0-1. La Roma accusa il colpo ma reagisce con carattere, sfiorando il pari prima con Cristante e poi con Pellegrini, che colpisce il palo su calcio di punizione.

La pressione giallorossa sfocia in concretezza al 32’, quando Ndicka firma l’1-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pellegrini, svettando sopra la difesa rossoblù. La squadra di Gasperini cresce e continua a spingere, mentre il Bologna prova a riorganizzarsi dopo aver perso parte dell’inerzia iniziale. Nel finale di tempo, le occasioni non mancano da entrambe le parti: Svilar è decisivo su Bernardeschi, mentre dall’altra parte la Roma costruisce ma senza riuscire a trovare precisione negli ultimi metri.

Quando tutto lascia pensare a un intervallo in perfetta parità, arriva l’episodio che cambia nuovamente il punteggio. Al 45’ Zortea viene atterrato in area da El Shaarawy dopo una sovrapposizione ben letta da Bernardeschi: l’arbitro indica subito il dischetto e il VAR conferma. Dagli undici metri si presenta lo stesso Bernardeschi, che al 45’+2 non sbaglia e riporta avanti il Bologna, chiudendo il primo tempo sul definitivo 1-2.

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