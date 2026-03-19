Inter a Londra per il nuovo portiere, Fiorentina ai quarti di Conference: le top news delle 22
La Fiorentina riesce a portare al termine il compito richiesto, vince 2-1 anche il ritorno degli ottavi di Conference League sul campo del Rakow e strappa per il quarto anno consecutivo il pass per i quarti di finale della terza competizione europea per club, dove affronterà gli inglesi del Crystal Palace, per quella che sembra davvero una sorta di finale anticipata.
Intanto è in corso di svolgimento il derby tutto italiano degli ottavi di Europa League e al termine del primo tempo il Bologna conduce sul campo della Roma. Gran bel ritmo nei 45 minuti inaugurali della sfida: al vantaggio ospite firmato Rowe aveva risposto N'Dicka, prima del calcio di rigore di Bernardeschi nel recupero appena prima dell'intervallo.
Buone notizie per Gattuso in vista del Playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali, nulla di grave a proposito delle condizioni di Sandro Tonali. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto il centrocampista del Newcastle ha escluso lesioni muscolari, ma solo un edema.
In chiave calciomercato estivo, da segnalare il viaggio a Londra del DS nerazzurro Piero Ausilio. Nel mirino dell'Inter ci sarebbe Guglielmo Vicario, estremo portiere del Tottenham e primo nome per la società nerazzurra per sostituire Sommer in estate. Occhio però anche alla soluzione 'argentina', sempre dall'Inghilterra, quella di Emiliano Martinez dell'Aston Villa.
Occhio alle mire della Juventus su Leonardo Spinazzola, esterno in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo 30 giugno: la Vecchia Signora ha portato avanti già qualche primo approccio per quello che potrebbe essere un colpo a costo zero.