Europa League, il Friburgo vede la semifinale. Farioli rammaricato: Porto frenato dal Forest

I quarti d'andata di Europa League si concludono qui. Il Bologna cade e si fa male al Dall'Ara con l'Aston Villa, mentre si conclude a gonfie vele il primo round del Friburgo contro il Celta Vigo: gli spagnoli creano poco rispetto ai tedeschi che invece volano sulle ali dell'entusiasmo e un 3-0 finale che ipoteca la qualificazione in semifinale. Un tiro a giro da stropicciarsi gli occhi firmato da Vincenzo Grifo, il raddoppio di Beste e il colpo di testa di Ginter al 78' riflettono l'anima spietata del Friburgo. Tre gol incassati e nessuno realizzato, sarà una strada in salita e impervia per il Celta Vigo al ritorno.

Martim Fernandes mette a repentaglio il roboante avvio di gara del Porto di Farioli, in vantaggio dopo appena 11 minuti e poi a regalare l'1-1 con un retropassaggio da mani nei capelli del terzino destro. Un autogol che ha influenzato in negativo la gara d'andata contro il Nottingham Forest, sovrastato perlopiù dai portoghesi ma capace di reggere la parità fino alla fine. Resta tutto aperto dunque per il ritorno di settimana prossima in casa dei Tricky Trees: per come si erano messe le cose, il tecnico italiano dei dragoni si mangia le mani.