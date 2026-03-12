Europa League, i parziali: si segna solo a Stoccarda, le altre gare tutte sullo 0-0

Si chiudono i primi tempi delle prime gare di andata degli ottavi di finale di Europa League con pochi gol e tanto equilibrio. A Bologna, il derby tra la squadra di Italiano e la Roma di Gasperini resta fermo sullo 0-0, così come a Lilla tra la formazione di casa e l'Aston Villa, e ad Atene tra Panathinaikos e Real Betis.

L’unico match movimentato è quello tra Stoccarda e Porto. Al 21’ è Moffi a sbloccare il punteggio per i portoghesi, poi Mora raddoppia al 27’. Poco prima della fine del primo tempo, al 40’, Undav firma il gol dell'1-2, dando così un po’ di emozione a una partita più aperta che mai.

Bologna - Roma 0-0

Lilla - Aston Villa 0-0

Panahinaikos - Betis Siviglia 0-0

Stoccarda - Porto 1-2: 21' Moffi, 27' Mora, 40' Undav (S)

Ore 21

Celta Vigo - Lione

Ferencvaros - Braga

Genk - Friburgo

Nottingham Forest - Midtjylland