Bologna, Pobega: "Poca lucidità, dobbiamo sfruttare meglio le occasioni create"
Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di Europa League contro la Roma: "In alcune situazioni è mancata un po' di lucidità, mi sono trovato di fronte a Svilar: forse potevamo andare sul 2-0 e sarebbe stata una partita differente però cerchiamo di trovare gli aspetti positivi in vista del ritorno. Siamo in parità, andremo a Roma per giocarci la partita. La cosa più importante sarà mettere in campo le nostre qualità riducendo al minimo gli errori tecnici, oggi le occasioni le abbiamo avute ma devi concretizzarle".
