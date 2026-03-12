Dieci partite consecutive senza ko in Europa per Italiano: è record per il Bologna
Il pareggio con la Roma è a suo modo storico, per il Bologna. Con il risultato di questa sera, nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, salgono infatti a dieci le partite consecutive dei rossoblù in Europa.
Come evidenziato da Opta, si tratta, di un record: è la prima striscia positiva - sei vittorie e quattro pareggi - per lunghezza del Bologna nella sua storia nelle principali competizioni europee.
Battuto un record che durava da sessant’anni: superate, infatti, le nove partite consecutive senza ko tra ottobre 1964 e marzo 1967.
