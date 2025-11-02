Aston Villa battuto, Emery non fa drammi: "Felice della prestazione, testa all'Europa"

Sabato sera amaro per l'Aston Villa, sconfitto per 2-0 dal Liverpool ad Anfield. A fine partita, il tecnico dei Villans Unai Emery ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Sono contento di come abbiamo giocato e di come abbiamo iniziato la partita nei primi 30 minuti, giocando con personalità, dominando e creando occasioni da gol".

"Li abbiamo fermati e abbiamo interrotto il loro pressing alto, e ci sentivamo a nostro agio. Negli ultimi 15 minuti del primo tempo - prosegue -, abbiamo concesso metri in campo e loro hanno iniziato a spingere di più, mentre noi difendevamo lentamente. In questo modo, hanno segnato un gol in fuorigioco, e noi ci siamo difesi bene. Abbiamo commesso un errore per il primo gol quando stavamo finendo il primo tempo ed era importante cercare di mantenere lo 0-0".

Testa ai prossimi impegni: "Ora ci concentriamo sulla prossima partita contro il Maccabi in Europa League e cerchiamo di distinguerci in questa competizione, cercando di essere all'altezza delle nostre esigenze. Poi c'è il passo successivo contro il Bournemouth in Premier League, una partita molto motivante e una sfida che abbiamo davanti. Il modo in cui abbiamo ottenuto punti contro Tottenham e Manchester City ci ha dato la fiducia necessaria per continuare a migliorare".