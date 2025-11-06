L'Aston Villa rinnova il contratto del capitano: McGinn ha firmato fino al 2028
L’Aston Villa ha ufficializzato con grande soddisfazione il rinnovo del contratto del suo capitano John McGinn, che resterà a Birmingham almeno fino al 2028.
Il centrocampista scozzese, colonna portante dei Villans dal suo arrivo nel 2018 dall’Hibernian, continua così una storia iniziata nei giorni della Championship e culminata con il ritorno del club nella massima competizione europea, la Champions League. Instancabile in mezzo al campo, leader carismatico e punto di riferimento per i tifosi, McGinn è diventato uno dei simboli della rinascita dell’Aston Villa sotto la guida di Unai Emery.
Sul fronte internazionale, il trentenne vanta oltre 80 presenze con la nazionale scozzese ed è attualmente quinto nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Scozia, un traguardo che conferma il suo peso anche in campo europeo. Con questo rinnovo, il club di Birmingham blinda uno dei loro uomini più rappresentativi, mentre McGinn si prepara a guidare ancora una volta la squadra verso nuovi traguardi in Premier League e in campo continentale.
