Roma, Ndicka: "Oggi abbiamo vinto, speriamo di fare lo stesso contro la Juventus"

Il difensore della Roma Evan Ndicka ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese vinto per 3-0 e valido per la 26^ giornata di Serie A.

Restate la miglior difesa del campionato.

"Facciamo un grande lavoro con Svilar e siamo tutti contenti".

Sogno Champions sempre più concreto?

"Siamo pronti. Oggi abbiamo vinto e speriamo di fare lo stesso la prossima settimana contro la Juve".