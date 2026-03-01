La Roma è di nuovo avanti. Assist di Pellegrini e zampata di N'Dicka: 2-1, male Cambiaso

Neanche il tempo di festeggiare l'1-1 e la Juve è di già sotto, per la seconda volta questa sera. Calcio d'angolo corto di Pellegrini, Pisilli accorcia e gliela restituisce, cross in mezzo e zampata di Evan N'Dicka che vale il 2-1 al 54'. Male nell'occasione la marcatura di Cambiaso, che si è perso l'avversario in area.

