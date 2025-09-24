Ezio Rossi: "Probabilmente Cairo non ha veramente un interesse a vendere il Torino"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Ezio Rossi ha parlato del Torino e della contestazione per il presidente Cairo: "Cairo da anni ormai lavora in un ambiente, non dico completamente, ma in gran parte ostile. Sono manifestazioni che dimostrano l'attaccamento del tifoso del Torino, ma il presidente Cairo ormai è abituato ormai a forme più o meno evidenti di contestazione. La scelta è sua, è lui che è il proprietario, è lui che decide se, come e a quanto vendere. Gli si dovrebbe chiedere perché, nonostante tutto, non pensi di vendere…

Nessuna offerta per il Toro? Mi domando perché, con tutto il rispetto per piazze come Venezia, Como, Pisa, Parma, senza parlare ovviamente anche dei grandi club, nessuno con delle potenzialità economiche si sia mai interessato al Toro, mi sembra quasi impossibile questo. Probabilmente Cairo non ha veramente un interesse a vendere il Torino a qualcun altro.

Oggi che impressione ho? Cairo è un ottimo imprenditore che in qualche maniera ha capito che prendere il Toro quasi a zero poteva essere un affare, non lo ha salvato, erano già arrivati i lodisti. Anche questa storia che non c’erano i palloni… non so quanto tempo abbia avuto chi c’era prima di lui, ma ricordiamoci che si arrivava da un fallimento".