TMW Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, avanti tutta. Formule e cifre del possibile affare

La Fiorentina e il Bologna avanzano per uno scambio tra centrocampisti, con i viola che si apprestano ad accogliere Giovanni Fabbian, tra l'altro a segno ieri pomeriggio nella sfida di campionato tra le due squadre al Dall'Ara, e i rossoblù che lo rimpiazzano in organico con il centrocampista svizzero Simon Sohm, in arrivo proprio dai toscani.

Due operazioni a base prestito, quelle di Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, entrambe con l'inserimento di un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo, ma con condizioni differenti tra loro. Come ricostruito da Tuttomercatoweb.com, infatti i viola stanno per prendere il classe 2003 a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza, per 15 milioni di euro. I rossoblù invece accoglieranno Sohm sempre con una formula strutturata a partire dal prestito fino al termine della stagione, con però inserito un 'semplice' diritto di riscatto, questo fissato a 14 milioni di euro.

Ieri pomeriggio sia Fabbian che Sohm sono scesi in campo da subentranti in Bologna-Fiorentina 1-2, con il primo che ha anche segnato la rete dei suoi, riaprendo il finale di partita al Dall'Ara. Al termine del match aveva scacciato le voci di mercato dicendo di essere concentrato solo sul Bologna, ma adesso tutto fa pensare che per lui sia pronto il passaggio alla Fiorentina. Mentre Sohm è atteso nel capoluogo emiliano.